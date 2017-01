Gad Elmaleh veut être le héros d'une série Netflix

OH MY GAD - Gad Elmaleh ne semble plus pouvoir se passer des séries. Après une apparition dans "Crisis in Six Scenes", de Woody Allen, l'humoriste souhaite devenir le héros de sa propre série sur Netflix. Le premier hôte du "Saturday Night Live" version française l'a confié à Tele Obs.