VIDÉO – Vous ne verrez plus Dany Boon faire le pitre avec son K-Way

LAST ONE MAN SHOW – Invité de l'émission "C à vous" sur France 5, l'humoriste Dany Boon a annoncé qu’il arrêtait le One man show. Le type de spectacle qui l'avait pourtant rendu célèbre.En revanche, il n'arrête pas le théâtre.