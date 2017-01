Aucun train en gares de Lyon et Bercy : comment faire pour se déplacer les 18 et 19 mars ?

PERTURBATIONS – Les gares de Lyon et Bercy ne seront pas desservies par les trains, à l’exception des métros et du RER A, au cours du week-end des 18 et 19 mars. Le trafic TGV et régional sera dispatché entre différentes gares franciliennes. Revue de détails.