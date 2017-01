METEO - Vigilance orange pour neige et verglas dans sept départements du nord

ALERTE METEO - La circulation pendant la nuit du Nouvel An puis la 1re journée de l'année pourra être compliquée sur une partie du pays. Une alerte orange pour neige et verglas a en effet été déclenchée dans sept départements du nord de la France avec une entrée en vigueur dimanche à 0h00 et une fin prévue dimanche à 22H00. Circulez avec la plus grande prudence si vous devez conduire.