Défilé, feu d'artifice, bals des pompiers... Le programme du 14 juillet à Paris

Le traditionnel défilé militaire des Champs-Elysées, initié en 1880, débutera à 10h30 et doit durer une heure environ. Les officiels, dont les couples Macron et Trump, prendront place dans la tribune installée place de la Concorde dès 10h30. Le public, lui, pourra voir les chars, chevaux, militaires, policiers, pompiers et autres secouristes depuis l’avenue, installés derrière des barrières de sécurité. Attention, plusieurs stations de métro seront fermées pour l’occasion. L’accès à la plus belle avenue du monde pourra se faire par les stations de métro Franklin D. Roosevelt et Saint-Philippe du Roule.