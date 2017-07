Commémorations de l'attentat de Nice : du défilé à la chanson de Calogero, le programme de la journée hommage

Il y a tout juste un an, un attentat au camion-bélier sur la Promenade des Anglais faisait 86 morts et 450 blessés. LCI se mobilise ce vendredi 14 juillet pour vous faire suivre les commémorations de cette journée dédiée aux victimes.





Une journée qui débutera par un hommage participatif sur le quai des États-Unis. Les Niçois et les visiteurs

seront invités à venir déposer des plaques bleues, blanches et rouges. Les premières seront déposés par les familles des victimes ainsi que par Chritian Estrosi, maire de Nice et président de la métrople Nice-Côte d'Azur. À la fin de la journée, celles-ci formeront un message à vocation universelle qui sera dévoilé et projeté sur des écrans géants à 20h.





Par la suite, une cérémonie interreligieuse se tiendra à huis-clos à la Villa Masséna, de 10h à 11h. Une fois celle-ci terminée, les sept représentants religieux se tiendront ensuite à disposition des familles pour dialoguer avec elle et assurer un accompagnement spirituel.