14 Juillet : défilé sur les Champs-Elysées, hommage national à Nice, suivez les cérémonies en direct et en vidéo

A Paris, près de 11.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour les traditionnelles festivités, dont le défilé militaire sur les Champs-Elysées. A Nice, 1200 membres des force de l'ordre sont également mobilisés ainsi que "plusieurs centaines de sapeurs-pompiers, policiers municipaux, agents de sécurité privés et bénévoles". Des dispositifs maritimes et aériens seront également mis en place.