Attentat de Nice : le combat de Cindy Pellegrini pour la mémoire des victimes

Il y a un an, sa vie a basculé. En un soir, Cindy Pellegrini a perdu six membres de sa famille : son petit frère, sa mère, ses grands-parents, et les parents de son beau-père. Ils se trouvaient tous sur la Promenade des Anglais le soir de l'attentat de Nice. Aujourd’hui, la jeune femme fait partie de l'association Promenades des Anges et se bat pour que les victimes ne tombent pas dans l’oubli.





C’est pour cette raison qu’elle s’est mobilisée pour que l'école maternelle des Chalets à Herserange, en Lorraine, porte le nom de son frère, Michael Pellegrini. Il était un enfant du pays. Le baptème a eu lieu le 30 juin dernier en présence du maire de la commune.