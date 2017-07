Attentat de Nice : pourquoi le chanteur Bono fait partie des invités à l'hommage aux victimes

Après être resté confiné dans l'établissement pendant une demi-heure, il a été emmené par des policiers armés vers la place Masséna avec les autres clients, où ils ont dû mettre les mains sur la tête et rester sans bouger.





L'interprète de With or without you a un lien particulier avec la côte d'Azur, où il a ses habitudes. Il y possède une villa à Eze, un village en bord de mer situé entre Nice et Monaco.