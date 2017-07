Fête du 14 juillet : nos conseils pour tirer un (petit) feu d’artifice en toute sécurité dans son jardin

Les feux d’artifice, aussi magiques à contempler soient-ils, contiennent des substances pyrotechniques, donc explosives. Mal utilisés, ou achetés en contrefaçon, ils peuvent entraîner des blessures graves. En cause notamment, les produits non-conformes et contrefaits. Quelques exemples de ces dangers : une phase d'allumage trop courte, une altitude de lancement plus basse que la limite prévue, un niveau sonore supérieur aux normes, ou encore des dimensions mettant en cause la sécurité de l'utilisateur.





Chaque année, le soir du 14 juillet, les services d’urgence font face à un afflux d’accidents, de la brûlure simple à l’arrachement de la main. Bon nombre d'entre eux sont causés par une réaction trop lente pour lâcher l'explosif, notamment suite à la consommation d'alcool ou de drogues, qui ont pour effet de ralentir les réflexes.