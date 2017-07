Google confie son doodle du 14 juillet à un artiste français

Avant d’arriver à ce dessin final, Louis Thomas a proposé trois croquis qui ont évolué pour aboutir au résultat final (voir la vidéo ci-dessus). Il y eu une Tour Eiffel glissée dans le L de Google au milieu d’un feu d’artifice et sous les yeux d’une ribambelle de personnages. Puis une fanfare prenant possession du logo de la marque, avec le drapeau tricolore glissé au milieu des musiciens. Enfin, un café parisien avec un cuistot et des gens attablés, trinquant à la fête nationale. "On est parti de cette dernière idée qui a évolué en guinguette avec le feu d’artifice en fond et davantage de personnages. Le café, ça faisait trop bourgeois et trop parisien", raconte l’auteur.