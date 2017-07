Laroque, Timsit, Boujenah, Berléand... : pourquoi ont-il été choisis pour lire des textes lors des commémorations à Nice ?

C'est l'un des moments forts de la journée du 14 juillet. En plus de l'hommage municipal ou du concert de Calogero, huit comédiens français ont été invités à venir lire des textes à l'occasion des commémorations de l'attentat de Nice : François Berléand, Michel Boujenah, Patrick Chesnais, Michèle Laroque, Michel Legrand, Line Renaud, Patrick Timsit et Elsa Zylberstein.





Le projet, intitulé "Nice Pour l'Eternité", a été imaginé par Daniel Benoin, ancien directeur du théâtre de Nice. "J’habite Nice, j’étais là le 14 juillet et c’était important de faire quelque chose pour commémorer cet horrible attentat". Le metteur en scène et réalisateur a rencontré les responsables de la Ville il y a deux mois pour leur présenter le projet. "Ils ont tout de suite dit oui et l'ont intégré aux commémorations", explique-t-il.





Daniel Benoin avait carte blanche dans le choix des comédiens. "J'ai appelé une quinzaine d'amis avec qui j'avais pu travailler par le passé ou pas. Ceux qui ont pu se dégager du temps ont tous accepté", se réjouit-il. Il a ensuite validé la sélection avant de l'envoyer aux familles, dont certaines se sont demandé pourquoi avoir choisi des humoristes comme Patrick Timsit ou Michèle Laroque. "Car ce sont des comédiens avant tout, se justifie Daniel Benoin. Et ce sont aussi tous les deux des comédiens dramatiques".