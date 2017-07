Nice, 1 an après l'attentat : Macron "comprend la colère" contre l'Etat mais rend hommage à Hollande, Valls et Cazeneuve

Emmanuel Macron tacle-t-il la précédente équipe gouvernementale ? Le chef de l'Etat a dit "comprendre la colère de beaucoup [...] concentrée sur la puissance publique" lors de son allocution adressée ce vendredi 14 juillet 2017 aux familles des victimes et aux survivants à l'attaque qui a fait 86 morts et 450 blessés lors de l'attentat au camion-bélier perpétré sur la Promenade des Anglais exactement un an plus tôt.





Refusant de taire les reproches qui ont été formulés après l'attaque, l'actuel président va jusqu'à assurer que "lorsque l'impensable se produit et déchire nos vies, on en cherche les causes et l'Etat alors doit regarder ses responsabilités en face".