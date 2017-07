Qui est Pierre de Villiers, le chef d'état-major des armées dont la démission a été acceptée par Macron ?

"J'ai entendu et vu un homme très en colère (..) Il était remonté contre les coupes budgétaires et considère qu'elles ne permettront pas à nos armées de fonctionner comme il se doit", a décrit le député socialiste Luc Carvounas.

"C'est tout à fait exceptionnel qu'un chef d'état-major dise des choses pareilles", a observé le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, précisant que le général avait été applaudi après son intervention, "sur tous les bancs".





Le général de Villiers a dit "être responsable de la défense nationale et ne pas vouloir assumer la préparation d'une défaite" et "a été extrêmement clair sur les lacunes de capacité d'action des armées françaises, après dix ans de disette et une multiplication des missions, intérieures et extérieures", a-t-il rapporté. "Déficit en capacité de force de projection des matériels, avec par exemple 60% de véhicules non blindés, déficit d'entraînement des pilotes...", a énuméré Jean-Christophe Lagarde.





PIerre de Villiers a souligné qu'"à la guerre toute insuffisance se paye cash", laissant entendre que derrière ce sont des vies en jeu, selon un autre participant. Le général a appelé à un effort sensible et rapide au plan budgétaire, disant en substance que l'objectif, fixé par Emmanuel Macron, d'atteindre "2% du PIB en 2025, c'est sympa, mais qu'il faut agir dès 2017 et 2018", a rapporté le même.





En 2014, Pierre de Villiers avait mis sa démission dans la balance, avec les chefs d'état-major des trois armées (Air, Terre et Mer), devant la perspective de coupes budgétaires. Ministre de la Défense à l'époque, Jean-Yves Le Drian, avait alors pris fait et cause pour ses troupes.