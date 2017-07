Sur Twitter, Mélania Trump remercie Emmanuel Macron en mentionnant un compte "anti-Macron"

L'intention de la Première dame des États-Unis était louable, l'exécution un peu moins. Après deux jours passés en France en compagnie de son mari Donald Trump, Mélania Trump a tenu à remercier comme il se doit les personnes qui l'ont accueillie. Des remerciements qui ont été adressés aux Parisiens ainsi qu'à Emmanuel Macron.





Petit bémol cependant : les communicants de la Première dame US ont fait une erreur de mention sur Twitter, citant dans leur message @EmmanuelleMacron et non le compte officiel @EmmanuelMacron. Le premier cité est en effet un compte parodique se définissant dans sa description comme "#PasCompliceDeMacron #MacronDemission #AntiMacron #MacronDegage #Macron #MacronPasMonPresident #JamaisMacron".