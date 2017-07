VIDÉO - 14-Juillet : embarquez avec nous à bord d'un A400M sur le parcours du défilé

L'A400M est un avion de transport, il peut charger jusqu'à 37 tonnes de matériel : blindés, armements, palettes et jusqu'à 116 personnes à bord. La soute de chargement est immense : elle pourrait contenir 144 voitures. Mais nous serons dans le cockpit, juste derrière le capitaine et le commandant. En vol les rôles sont parfaitement définis, le capitaine a les commandes et dirige l'avion, le Commandant lui est en lien avec la radio, vérifie la position et l'altitude, transmet les informations au capitaine.





Est également présent le "load-master", qui gère le chargement de l'avion. Il nous rassure : "Ce n'est pas du tout le même travail de piloter un avion de ligne et un avion militaire, les militaires sont habitués à des situations qui ne sont pas banales". Et effectivement, à voir les quelques mètres qui nous séparent de l'A400M devant nous, on se dit que ça ne doit pas arriver souvent à un pilote de ligne.