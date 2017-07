VIDÉO – La "French touch" à l’honneur pour le 14-Juillet : le medley génial de Daft Punk par les militaires

Du célébrissime "Harder, Better, Faster, Stronger", sorti en 2001 sur l’album "Discovery", au non moins connu "Get Lucky", titre phare de "Random Access Memories", qui a fait danser le monde entier à l’été 2013, les musiciens ont pu mettre à l’honneur le plus international des groupes français. Pionniers de la "French touch", les deux musiciens caqués - Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo à la ville - ont notamment été auréolés de sept Grammy Awards, les "Oscars de la musique", au cours de leur carrière.