VIDEO - Tout savoir sur le HK 416, le nouveau fusil de l'armée française qui défile pour la 1re fois le 14 Juillet

ARME - Après presque 40 ans d'utilisation, le fusil standard de l'armée française, le FAMAS, cède la place au HK 416, une nouvelle arme plus moderne et plus pratique au quotidien selon les militaires. Les premiers à l'avoir reçue sont les soldats du 1er Régiment de Tirailleurs d'Epinal. D’ici 2028, tous les soldats de l’armée française seront dotés de ce fusil d’assaut.