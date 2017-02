3 bonnes raisons d’aller au cinéma se marrer devant "Alibi.com"

ON A ADORÉ – La folle équipe de "Babysitting" revient ce mercredi dans les salles avec un film délirant qui a eu droit à une standing ovation au Festival de l'Alpe d'Huez le mois dernier, le must pour les comédies. LCI a aussi été pris dans ce tourbillon comique et vous dit pourquoi vous ne pouvez pas passer à côté de la nouvelle réalisation de Philippe Lacheau.