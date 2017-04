VIDÉO - Super-héros : on vous dévoile cinq secrets sur Wonder Woman, Batman, Superman et le Joker

Batman, Superman et Wonder Woman sont à l’honneur tout l’été au musée Art Ludique de Paris. En collaboration avec DC Entertainment et Warner Bros., le musée propose une exposition unique au monde qui rend hommage à l’histoire de DC et à ses iconiques Super-Héros et Super-Vilains, devenus une véritable mythologie contemporaine. Jean-Jacques Launier, fondateur du musée et commissaire d’exposition raconte les anecdotes qu’il a découvert pendant ses 3 ans de recherche qui ont permis la mise en place de l’exposition L’Art de DC – L’Aube des Super-Héros.

De nombreuses anecdotes autour des 250 planches originales historiques, des 300 dessins et peintures conçues pour le cinéma, sans oublier les dizaines de costumes et accessoires utilisés pour les différents tournages de Superman, Dark Knight et bien d’autres films qui ont marqué l’histoire des Super-Héros au cinéma.