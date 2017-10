Affaire Harvey Weinstein : "Une actrice ne se fait pas séduisante pour se faire violer", tonne Isabelle Adjani

L'iconique comédienne, aujourd’hui âgée de 62 ans, clame ensuite que "ce n’est pas un jeu. Et il est grand temps de rappeler que dans libertinage il y a liberté et que quand une femme dit non, elle dit non, que son corps lui appartient et qu’elle seule est libre d’en disposer. Quand une actrice se fait séduisante pour décrocher un rôle, ce n’est pas pour se faire violer !".





Cinglante et en colère, l’actrice aux cinq Césars conclue en dénonçant une "inégalité radicale" demeurant entre hommes et femmes, bien au-delà de son corps de métier : "Laissons savoir à ces messieurs les harceleurs que les actrices, tout comme les ouvrières, les agricultrices ou les ingénieures, les commerciales ou les institutrices, les mamans ou les putains, sont toutes libres de baiser, libres d’avorter. Et libres de parler !" C'est dit.