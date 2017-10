Du trash "Bernie" au fédérateur "Au revoir là-haut", Albert Dupontel dans tous ses états

"Il faut faire de la promotion élégante, et Dieu sait si c’est dur, nous avoue-t-il. C’est le moment le plus désagréable parce qu’on entend des trucs à gauche et à droite, des critiques etc. Or, le seul juge, c’est le temps. L’excès inverse, c’est de passer sa vie dans le salon des gens. Et je déteste cette idée (…) Généralement, à la sortie d’un film, on a droit à telle ou telle émission. Ça veut dire que l’on va prendre du pouvoir. Les gens qui regardent ça ne se sentent pas concernés du tout… Quand on dit que le CAC 40 monte ou baisse, combien de gens dans la rue sont concernés par ça ? Personne. Indirectement, ils vont l’être, c’est sûr, pas forcément en termes d’emploi. Car on va récompenser les capitaines d’industrie qui, pour faire du chiffre d’affaires, n’auront aucun problème à aller bousiller la planète. Ils ont été formatés pour ça. Les meilleurs de l’école, justement."





Mais comment faire lorsque l’on déteste l’exercice promotionnel et que se rendre sur le canapé rouge de Michel Drucker en compagnie de son fidèle chien et de ses non moins fidèles humoristes se révèle une tannée, comme il le suggérera en pleine promo de Deux jours à tuer de Jean Becker ? Pas dupe, il n’en pense pas moins mais avec le temps, il "s’adapte" : "Je n’ai pas vieilli, mon discours est plus précis, plus concis. Quand j’avais 30 ans, j’y voyais moins clair. Et je dois avouer que je préférais cette période d’antan." En d’autres termes, il râle mais avec le sourire.