Alors, que vaut "Dalida", le biopic de la chanteuse signé Lisa Azuelos ?

A l’écran, l’actrice italienne Sveva Alviti ne se contente pas uniquement de faire marcher à plein régime les soupapes du mimétisme. Si le maquillage, la coiffure et les costumes, tous impeccables, l’aident dans son labeur, on lui sait gré d’avoir accédé, grâce à un talent monstre, à ce fameux supplément d’âme qui caractérise les grandes interprétations. C’est elle qui habite le film et qui le rend si émouvant, dans ses moments musicaux comme dans les instants plus privés. Il faut dire que la route tumultueuse empruntée par Dalida, à son grand dam, lui a offert une matière filmique et dramaturgique absolument vertigineuse.





Par ailleurs, au-delà de la relation fraternelle qui liait la chanteuse à son frère Orlando, c’est du côté des histoires d’amour que Lisa Azuelos a beaucoup creusé. Il y a eu le chanteur Luigi Tenco, Lucien Morisse, patron de la radio Europe n°1 ou Richard Chanfray, dit le Comte de Saint-Germain… Des hommes que Dalida a aimés passionnément et dont les mots et les gestes ont façonné la mélancolie lancinante de sa musique. Qu'on se le dise : il nous a sûrement été donné de voir des biopics plus assurés, plus viscéraux. Mais ce Dalida a le double mérite de divertir et de toucher les coeurs. Tout en donnant la furieuse envie de se replonger dans le riche répertoire de l’interprète d’"Il venait d’avoir 18 ans".