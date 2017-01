Amy Adams : la star de "Nocturnal Animals" a enfin son étoile à Hollywood

Elle porte le numéro 2598. C'est une Amy Adams toute émue qui a dévoilé, mercredi, son étoile sur Hollywood Boulevard. "C’est fou ! C’est comme l’une de ces choses à laquelle on pense quand on pense à devenir acteur et qu’on pense à déménager à Hollywood. Je me rappelle que mon père me demandait : 'comment on achète ce genre de trucs ?'. J’ai enfin trouvé la solution !", s'amusait-elle quelques heures plus tôt sur le plateau de Jimmy Kimmel. L'actrice américaine, à l'affiche de Nocturnal Animals et Premier contact, est passée du rire aux larmes au moment de remercier Hollywood pour cet honneur.