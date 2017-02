Angelina Jolie a présenté au Cambodge son nouveau film sur les Khmers rouges

D'abord, ils ont tué mon père est co-réalisé et produit par le cinéaste et écrivain Rithy Panh, qui a perdu presque toute sa famille sous la dictature des Khmers rouges. La quasi-totalité du film est en langue khmère et la plus grande partie des acteurs et de l'équipe de tournage ont été recrutés localement. "Le film reflète la brutalité des Khmers rouges", a confirmé Sin Chanchhaya, directeur du département du cinéma et de la diffusion culturelle cambodgienne. "C'est une question très importante pour nous. Les Cambodgiens sont très intéressés (par le film)", a-t-il ajouté.





Les six enfants de la réalisatrice, dont trois adoptés, se trouvaient aux côtés de leur mère lors d'une audience que lui a accordée le souverain Norodom Sihamoni avant la projection du film, qui sera suivie de plusieurs autres à travers le pays. D'abord, ils ont tué mon père (titre original : First they killed my father) sera diffusé dans sept mois sur le site de streaming Netflix.