Angelina Jolie revient pour la première fois sur son divorce avec Brad Pitt

L’actrice oscarisée en 2000 pour Une vie volée assure actuellement la promotion de son dernier long-métrage, First They Killed My Father, un film coproduit par Netflix qui évoque la période des Khmers rouges au Cambodge.





Mais l’actrice a semble-t-il décider de marquer une pause dans sa carrière et ses voyages pour se consacrer à ses 6 enfants, dont trois biologiques.