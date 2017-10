Mort d'Anne Wiazemsky, romancière, actrice et ex-épouse de Jean-Luc Godard

RIP - L'actrice et romancière Anne Wiazemsky, petite-fille de François Mauriac et ex-épouse de Jean-Luc Godard, est morte jeudi à 70 ans des suites d'un cancer, a-t-on appris auprès de sa famille.

