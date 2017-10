Après "Blade Runner 2049", Denis Villeneuve va-t-il devoir choisir entre Dune et James Bond ?

En salles en France ce mercredi, la suite du chef d’œuvre de Ridley Scott est saluée par la majorité des critiques tandis qu’outre-Atlantique, où il sort vendredi, le long-métrage interprété par Ryan Gosling et Harrison Ford est déjà considéré comme un favori crédible dans la course aux Oscars 2018. Forcément, Hollywood est aux pieds du cinéaste. Et parmi ses plus grands fans figure un certain Daniel Craig, qui a accepté il y a peu de reprendre le rôle de James Bond une cinquième fois.