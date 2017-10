Après Harvey Weinstein, l'actrice Asia Argento révèle avoir été violée par un réalisateur à Hollywood

Si elle ne révèle pas les noms de ces agresseurs, Asia Argento avait toutefois prévenu qu'elle s'apprêtait à faire de nouvelles révélations. Dans un message posté quelques dizaines de minutes seulement avant ses accusations, elle affirmait être "certaine que les deux autres hommes qui ont abusé [d'elle] quand [elle était] une ado/jeune d'une vingtaine d'années [devaient] faire dans leur pantalon en ce moment même".





Après les révélations du New York Times et du New Yorker en début de semaine, Asia Argento avait affirmé au second qu'en 1997, alors qu'elle n'avait que 21 ans, Harvey Weinstein avait abusé d'elle, la forçant à avoir une relation sexuelle orale non consentie dans une chambre d'hôtel sur la Côte d'Azur. "Ca ne s'arrêtait pas, c'était un cauchemar", avait-elle raconté. Elle a également affirmé avoir eu des relations sexuelles avec le producteur américain par la suite pendant cinq ans, rapports qu'elle décrit comme "consentis" mais non désirés, se sentant "obligée" de céder au producteur pour le bien de sa carrière.