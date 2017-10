Après l’avoir vu dans "Detroit", vous n’oublierez plus jamais le nom de Will Poulter

Sa tête vous dit quelque chose, non ? La première fois qu’on a croisé sa bouille démoniaque, Will Poulter était encore un petit garçon. C’était en 2010 et ce fils d’un grand chirurgien londonien incarnait Eustache Scrubb, l’insupportable cousin des héros du Monde de Narnia 3 qu’un mauvais sort transformait en dragon... Sept ans plus tard, ses partenaires dans le blockbuster pour enfants ne donnent plus de nouvelles. Lui, en revanche, est devenu l’un des jeunes talents les plus demandés à Hollywood.





Après avoir fait un tour en 2014 par Le Labyrinthe, le blockbuster young adult qui a cartonné au box-office, l’acteur prête un an plus tard ses traits encore adolescents à Jim Bridger, l’un des trappeurs qui trahit Leonardo DiCaprio, alias Hugh Glass, dans The Revenant de Alejandro Gonzales Inarritu. Dans Detroit, le nouveau film de Kathryn Bigelow, en salles ce mercredi, plus question de le prendre pour un gamin.