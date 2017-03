Après la Russie, la Malaisie censure "La Belle et la Bête" : Disney reporte la sortie du film

"La Belle et la Bête" a également été (très) critiqué à Singapour, pays voisin de la Malaisie, où le clergé chrétien accuse Disney d'avoir dévié des "valeurs saines et dominantes". Pour ces raisons, avait déclaré l’évêque singapourien Rennis Ponniah, "il est donc vivement conseillé aux parents de communiquer avec leurs enfants sur ce remake de 'La Belle et la Bête'."





À noter que l'homosexualité, jugée illégale, est passible de peines de prison en Malaisie et à Singapour.