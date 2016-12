Et si "Assassin’s creed" était la meilleure adaptation d'un jeu vidéo au cinéma à ce jour ?

Dans Resident evil, Need for speed ou Lara Croft, les personnages et l’intrigue étaient accessoires, basiques, bâclés. Seuls l’action, le rythme, les effets spéciaux comptaient. Pas dans Assassin’s creed : sans verser dans la science-fiction intello d’un Denis Villeneuve ou d’un Darren Aronofsky, et sans larguer le public étranger à ce monde, le blockbuster de Justin Kurzel balaye (rapidement) d’intéressantes thématiques (mémoire et héritage génétiques, rédemption...) et s’efforce d’éviter toute caractérisation manichéenne de ses personnages. Plus fin que la moyenne du genre, sans être révolutionnaire cependant.