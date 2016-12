Assassin's Creed, Resident Evil, Silent Hill... : Faut-il (vraiment) adapter les jeux vidéo au cinéma ?

LE CAS UWE BOLL : HOUSE OF THE DEAD (2003) ALONE IN THE DARK (2005) & BLOODRAYNE (2005)

En 2003, un nouveau réalisateur se fait remarquer sur la scène internationale en achetant toutes les licences de jeux vidéo possible afin de les adapter sur grand écran. Il s’agit de l’allemand Uwe Boll, qui profite du succès de son adaptation nullissime du jeu d’arcade House of the Dead (le joueur utilise un pistolet pour tirer sur des zombies à l’écran). Pour des raisons encore inexplicables, le film parvient donc à rapporter de l’argent et offre une crédibilité financière au réalisateur, qui enchaîne avec Alone in the Dark (un survival horror français antérieur à Resident Evil) et Bloodrayne, dans lequel le joueur incarnait une héroïne vampire. La liste est longue.