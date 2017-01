VIDÉOS - Audrey Dana : "Si j’étais un homme, je voudrais être une femme"

LCI : Le film a été présenté hier (jeudi) en compétition. Dans quel état étiez-vous à la fin de séance ?

Audrey Dana : Un bel état de trac parce que quand même, quand on y pense, on fait tout ça pour les gens. On a beau se dire "s’ils n’aiment pas, c’est pas grave", si, c’est grave. On a envie qu’ils aiment, on a fait ça pour eux, on a envie de les entendre se marrer. Ça part du salon avec cette envie de faire rire et de divertir. C’est comme un dépucelage (elle tire la langue, ndlr).

LCI : Vous réalisez le film mais vous en êtes également la scénariste. D’où vous est venue cette idée un peu folle ?

Audrey Dana : Soyons très honnêtes, nous les femmes, on s’est toutes posé la question, enfin peut-être pas toutes mais une grande grande majorité s’est dit : "Qu’est-ce que ça fait d’en avoir une ? Allez, j’aimerais bien savoir, cinq minutes, une heure, peut-être 24 heures". Et bien moi j’ai décidé de tirer le fil parce que j’ai la connerie et je voulais aller au bout de cette connerie-là en disant : "et si on le réalisait ce film ? Peut-être que ça assouvirait les interrogations de certaines femmes". Ensuite, j’y ai vu la possibilité de créer un film qui réconcilie un peu les femmes avec les hommes, les hommes avec les femmes, et l’opportunité surtout d’en rire ! Le monde va mal, très mal, donc trouver le matériau pour créer du divertissement, faire marrer et créer quelque chose de nouveau , bouger un peu les lignes tant qu’à faire. Ce n’était pas possible pour moi de ne pas y aller.