"Avengers : Infinity War" sera le film le plus cher de l'univers Marvel

Iron Man, Captain America, Black Widow, les Gardiens de la Galaxie et Docteur Strange s'apprêtent à affronter des ennemis plus dangereux que jamais, après Loki (Tom Hiddleston) et Ultron (James Spader). Et pour les aider dans leur tâche, Marvel et Disney vont leur allouer un énorme, budget selon les informations de The Telegraph. Le plus gros de toute la franchise. Avengers : Infinity War, troisième volet de l'équipe de super-héros devrait coûter 486 millions de dollars.