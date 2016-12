"Bad Moms" : les mères débordées de retour en 2017 dans une suite sur le thème de Noël

Elles lèveront leur verre à la liberté et aux soirées entre copines sans enfant une nouvelle fois. Les "Bad Moms" - "les mauvaises mères" - ont tellement plu aux spectateurs cet été (180 millions de dollars de recettes dans le monde) qu'elles reviennent dès l'an prochain. Et quelle meilleure période que les fêtes de fin d'année pour les pousser un peu plus à bout ? Pour le moment intitulée A Bad Mom Christmas, la suite des aventures des mères de famille débordées incarnées par Mila Kunis, Kristen Bell et Kathryn Hahn se déroulera à la période de Noël.