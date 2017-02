Bafta 2017 : sous les yeux de Kate et William, La La Land triomphe

Les Bafta 2017 ont sacré "La La Land" dimanche soir, en lui décernant trois des prix les plus prestigieux du palmarès. La comédie musicale a empoché la statuette du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Damien Chazelle et de la meilleure actrice pour Emma Stone. Déjà récompensé cinq fois aux Golden Globes américains, le film retraçant la romance entre une aspirante actrice et un musicien de jazz confirme son statut de grand favori des Oscars (14 nominations), qui se dérouleront le 26 février.