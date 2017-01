Barack Obama : quels sont les 3 films emblématiques des Etats-Unis sous sa présidence ?

L'étrange histoire de Benjamin Button (David Fincher, 2008)





Pourquoi? Le film du "yes we can"





Histoire: Benjamin Button n’a pas de chance. Il naît à la fin de la première guerre mondiale avec un physique de poupon vieillard. Sa maman décède peu de temps après l’accouchement. Sous la colère, son papa se débarrasse de lui et l’abandonne sur les marches d’une maison de retraite, dirigée par une femme noire qui le prend sous son aile. Plus les années passent, plus son corps rajeunit. Jusqu’au jour où il rencontre celle qui deviendra l’amour de sa vie. Se posent alors des questions existentielles : comment aimer au-delà des apparences, des trajectoires, des années, de la vie et de la mort ? A priori, l’argument romantique tirée d’une nouvelle écrite par F. Scott Fitzgerald en 1921 semblait taillé pour l’imagination farfelue d’un Tim Burton mais c’est David Fincher qui essaye le temps d’un long métrage de jouer les grands enchanteurs du cinéma américain.





S'il fallait déterminer le premier film racontant "quelque chose" de la présidence Obama, ce serait celui-ci: L'étrange Histoire de Benjamin Button, presque trop belle pour être vraie. De bout en bout, l’atmosphère reste plombée (même les couchers de soleil ont quelque chose d’artificiel et donc de désespéré). L'image apparaît comme ouatée, un léger halo clair-obscur entourant la fable édictée comme le halo autour d'un rêve. Les scènes dans l’hôpital où la fille Julia Ormond recueille les histoires de sa mère Cate Blanchett sur son père Brad Pitt sont plus ternes afin de laisser la magie aux images du passé. Un niveau de récit imaginaire et universel en recréant l’histoire des Etats-Unis dans un espace-temps suspendu.





En faisant un retour vers le passé, le film devenait très contemporain et possédait une résonance extrêmement forte depuis l’élection de Barack Obama. C’est pour cette raison qu’il a enthousiasmé à ce point le public américain et que le cinéaste répondait parfaitement aux aspirations de ses contemporains. Fini le temps du cynisme IKEA de Fight Club : les Américains voulaient de l’humain, de l’espoir et du "yes, we can" pour refaire le monde.