Ben Affleck : "L'ambiguïté morale des gangsters me plaît"

Dans votre film, le héros n’est pas qu’un criminel. C’est aussi un amoureux...

Dans cette histoire, les filles ne sont pas justes accessoires. Elles sont complexes, elles évoluent. Sienna Miller représente le coup de foudre, la femme qui vous fait tomber passionnément amoureux. Zoe Saldana représente l’amour plus mature, plus évolué entre deux personnages qui se comprennent et sont prêts à tout sacrifier l’un pour l’autre. Elle Fanning est à la lisière entre la jeunesse et l’âge adulte : elle incarne l’innocence perdue.





L’autre spécificité du film, c’est le contexte historique avec la montée du Ku Klux Klan aux Etats-Unis.

Les problématiques de l’immigration, de l’intégration et le comportement des protestants face à cela m’ont beaucoup interpellé. Cela donnait encore plus de pertinence au film.





Votre personnage est un ancien soldat devenu hors la loi...

C’est ce qui le définit. Il a vu la mort et la destruction pendant la première guerre et a perdu ses illusions. Il ne veut plus recevoir d’ordres de personne et a développé ce rejet de toute forme d’autorité qui l’a mené à cette vie criminelle.





Réaliser est une façon de jouer les rôles dont vous rêvez ?

C’est en effet un bon moyen de se trouver du boulot ! Pour moi, un projet est d’autant plus pertinent s’il me permet d’incarner un beau personnage.





Un mot sur votre frère qui est l’un des favoris aux Oscars pour son rôle dans Manchester By The Sea...

Je touche du bois et j’espère que le rêve va se réaliser. Je suis à fond derrière lui. Et j’espère que nous allons retravailler ensemble après Will Hunting et Gone baby gone.