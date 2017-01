"Bienvenue au Gondwana" : "J’avais le rire magnifique et cristallin d’Omar Sy derrière moi pendant la projection"

LCI : Ça a été facile de les convaincre de participer au film ?

Mamane : Ce sont des amis, on travaille ensemble depuis six ans. On fait des spectacles ensemble, des séries télé ensemble. D’ailleurs, ils sont devenus amis avec les deux Antoine. C’est la beauté de ce film qui fait se rencontrer des Français et des Africains, on réalise qu’on est les mêmes. Ce sont les Etats qui mettent les gens les uns contre les autres, mais les peuples n’attendent pas le " ok" pour se tendre la main...

Antoine Gouy : ...pour échanger les cultures.

LCI : Vous parliez du million de fans sur Facebook. Il y a une autre page qui a quand même plus de 220.000 fans, c’est celle de la République très très démocratique du Gondwana. Que pouvez-vous nous dire de ce pays ?

Mamane : C’est un pays situé à l’ouest de n’importe où et au sud d’où tu veux. Il est situé en Afrique, en gros. Pour redevenir sérieux, je fais des chroniques sur RFI - plus de 45 millions d’auditeurs dans le monde tous les jours – et on m’a demandé de faire une chronique sur l’actualité africaine. L’Afrique ce n’est pas un pays, c’est un continent. Il y a 54 pays. Donc je ne peux pas stigmatiser, choisir. J’ai pris le Gondwana qui regroupe d’un côté tous les défauts des pays africains. Je ne donne pas de nom. Le président s’appelle Président-fondateur, le pays le Gondwana. Mais il suffit que je prenne un trait de ce qu’il s’est passé par exemple en Côte d’Ivoire pour que les gens reconnaissent et sachent que je parle de la Côte d’Ivoire sans le dire. C’est l’humour qui fait appel à l’intelligence des gens sans stigmatiser, sans blesser. Pas d’attaque ad hominem, c’est juste l’ironie par le respect.