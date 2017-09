"Blade Runner 2049" : première projo, premiers échos… et premiers frissons

Denis Villeneuve nous a fait promettre de ne pas spoiler certains éléments clés de l’intrigue de son Blade Runner 2049. A la sortie de la première projection, ce mardi, il faut bien avouer qu’il serait criminel de gâcher le plaisir des fans de la première heure, tant cette suite redoutée sur le papier est une véritable déclaration d’amour au film originel de 1982.





Ce qui ne vaut pas dire que la nouvelle génération n’y trouvera pas son compte. Au contraire. La jeune star Ryan Gosling livre en effet l’un des performances les plus puissantes de sa carrière, plus proche de ses apparitions névrotiques chez Nicolas Winding Refn (Drive, Only God Forgives) que de ses envolées pop, certes séduisantes, dans La La Land.