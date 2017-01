Box-office US : "Les figures de l'ombre", hommage aux femmes scientifiques noires pendant la conquête spatiale américaine, caracole en tête

Le long-métrage Les Figures de l'ombre, avec Taraji P. Benson, Kevin Costner et Kirsten Dunst, raconte le destin extraordinaire de trois scientifiques noires qui ont contribué au succès du programme spatial des années 1950 et 1960. Il a rapporté 20,50 millions de dollars ce week-end aux Etats-Unis et au Canada, et 59,68 millions depuis sa sortie il y a quatre semaines.