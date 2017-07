" Valérian" : boudé par les Américains, le film de Luc Besson réalise le deuxième meilleur démarrage de l'année en France

Luc Besson peut souffler. Moins d’une semaine après un démarrage décevant outre-Atlantique, Valérian et la cité des mille planètes a attiré mercredi 26 juillet 361.566 spectateurs précisément dans toute la France. Ce qui en fait le deuxième meilleur démarrage de l’année 2017 derrière Moi Moche et Méchant 3 avec 455.713 entrées et devant Fast and Furious 7 avec 357.588 entrées.





Mais c'est aussi le meilleur démarrage de la carrière du cinéaste français devant Lucy, qui avait cumulé 350.000 entrées le 6 août 2014, terminant sa carrière à plus de 5 millions d’entrées dans l'Hexagone. Son plus grand succès en France à ce jour reste Le Grand Bleu, avec plus de 9 millions d’entrées en 1988.