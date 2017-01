Brexit : neuf mois après, la Warner lance déjà un film

La Warner souhaiterait adapter sous forme de comédie le livre The Bad Boys of Brexit écrit par Arron Banks, l’un des principaux donateurs du UKIP, un parti europhobe et nationaliste favorable au Brexit, rapporte The Telegraph. "Des gens très sérieux à Hollywood nous ont contacté pour racheter les droits du livre", a rapporté Andy Wigmore, le porte-parole de l’auteur, au journal britannique.





Il ajoute que les studios aimeraient prochainement rencontrer Nigel Farage, créateur et ancien leader du UKIP, et Arron Banks, qui seront de passage aux Etats-Unis pour l’investiture de Donald Trump à la Maison Blanche. Toujours d’après Wigmore, les bénéfices de cette comédie seraient directement reversés à des organismes de bienfaisance pour les anciens combattants anglais et américains.





Le livre, qui raconte les hauts et les bas de la campagne du Brexit, a été un succès dans les librairies britanniques.