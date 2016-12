Bryan Cranston ne dit pas non à un film sur "Malcolm"

Une nouvelle qui va ravir les fans, mais pour laquelle ils vont devoir patienter. Très demandé par les réalisateurs, Bryan Cranston a en effet un emploi du temps chargé.





Bryan Crantston poursuit sa carrière sur grand écran, et on le retrouvera prochainement dans la comédie The Boyfriend, Pourquoi lui ? avec James Franco, en salle le 25 janvier prochain, puis il prêtera sa voix au méchant Zordon dans le film Power Rangers attendu le 5 avril. Il sera également à l'affiche de l’adaptation US d’Intouchables, pour lequel il reprendra le rôle tenu par François Cluzet, tandis que Kevin Hart reprendra celui d’Omar Sy.