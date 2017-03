C'est fait : "Love Actually 2" a été diffusé ! Voici ce que l'on en a pensé

Mais c'est sur un discours puissant, drôle et émouvant de David, que se termine ce court métrage. Devant une salle remplie de journalistes, il fait le bilan de ses 14 années en tant que Premier ministre : "Les temps sont devenus plus durs pour la plupart des gens et ils sont devenus inquiets et craintifs. Et les choses ne sont pas difficiles qu'en politique : Usain Bolt a participé à ses derniers Jeux olympiques, les films Harry Potter sont terminés et Piers Morgan est toujours vivant. Mais regardons le côté plus positif des choses : l'album de Metallica est une réussite et plus sérieusement, je suis optimiste: là où vous voyez une tragédie, vous trouvez de la bravoure aussi. Là où vous voyez des gens ordinaires dans le besoin, vous trouvez des gens extraordinaires voler à leur secours".





Et de conclure : "Aujourd'hui, pour le Red Nose Day, des gens donnent de l'argent à d'autres qu'ils n'ont jamais vus, mais qui souffrent et ont envie de se battre. Donc ce n'est pas seulement l'amour romantique qui est tout autour de nous : la plupart des gens, tous les jours, partout, ont de l'amour dans leur coeur pour aider les autres dans le besoin. Le bien l'emportera, je suis sûr de ça".