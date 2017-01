Carrie Fischer et Debbie Reynolds seront inhumées ensemble jeudi 5 janvier

La chaîne ABC News a annoncé que Carrie Fischer et sa mère Debbie Reynolds, décédées à un jour d'intervalle la semaine dernière, seront enterrées jeudi 5 janvier, lors d'une cérémonie réservée à la famille et aux amis proches. Todd Fisher, frère de Carrie et fils de celle qui devint une légende de Hollywood grâce à la comédie musicale Chantons sous la pluie, a confié à l'émission "20/20" sur ABC qu'il prévoyait une cérémonie commune au prestigieux cimetière Forest Lawn Memorial Park de Los Angeles, avec sa nièce Billie Lourd.





Le magazine spécialisé Hollywood Reporter, citant une source proche de la famille, affirme qu'il y aura également une cérémonie dans la résidence de Beverly Hills où Debbie Reynolds et Carrie Fisher étaient voisines. Les proches des disparues pourraient aussi organiser une veillée ouverte à leurs nombreux admirateurs, mais rien n'a encore été confirmé.