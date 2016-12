Carrie Fisher était aussi cette talentueuse script doctor à Hollywood

En 2008, elle s'était longuement confiée sur cet "épisode long et lucratif" de sa vie dans une interview pour Newsweek : "J'ai travaillé en tant que script doctor pendant de nombreuses années, mais ça fait déjà un moment que je ne le fais plus. Des personnes plus jeunes sont arrivées et je me suis mise à faire d'autres choses. C'est un métier compliqué, encore plus aujourd'hui, parce que pour obtenir ce job de réécriture, on doit proposer des notes et des idées sur comment arranger un script. Donc ils peuvent avoir ces notes de plusieurs scénaristes, les garder et ne pas vous engager. C'est du travail gratuit et une perte de temps".





Mais l'une des principales raisons pour lesquelles Carrie Fisher a voulu devenir script doctor, c'est donner aux actrices de bien meilleurs rôles. Comment fait-on de bons dialogues ? "En proposant des personnages féminins intelligents et de meilleures scènes d'amour", avait-elle assuré lors d'une session de questions/réponses pour le site WebMD. Carrie Fisher, pour son rôle de Leia, mais également son travail à Hollywood, est une éternelle source d'inspiration pour des générations.