Carrie Fisher sur sa mort : "Je suis morte au clair de lune, étranglée par mon propre soutien-gorge"

Même avec un événement si bouleversant, Carrie Fisher continue de nous faire sourire et de nous inspirer. Son sens de l'humour est éternel, et ce n'est pas son décès, ce mardi 27 décembre, qui va changer ça. Victime d'une grave crise cardiaque sur un vol Londres - Los Angeles, dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 décembre, l'actrice nous a quittés à l'âge de 60 ans. Pourtant, ce n'est pas de cette façon dont elle souhaite que sa mort soit annoncée.





Mondialement connue pour sa carrière d'actrice, Carrie Fisher est également auteure d'oeuvres littéraires, et notamment "Wishful Drinking", autobiographie publiée en 2008. Un livre où le site américain Vanity Fair a retrouvé une drôle d'anecdote datant du tournage de "Star Wars" : "George (Lucas, ndlr) vient vers moi le premier jour de tournage, regarde ma robe et me dit : 'Tu ne peux pas porter de soutien-gorge sous cette robe.' Je lui réponds 'Ok, je suis curieuse. Pourquoi ?' Et il me dit : 'Parce que… il n'y a pas de sous-vêtements dans l'espace.'"