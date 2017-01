Cassé par Meryl Streep pendant les Golden Globes, Donald Trump lui répond sur Twitter : "she is a..."

Quelques heures après la fin de la cérémonie, Donald Trump a souhaité réagir au discours de Meryl Streep. Dans le premier tweet, il affirme: "Meryl Streep, une des actrices les plus surestimées de Hollywood, ne me connait pas mais m'a attaqué hier soir aux Golden Globes. C'est une...", laissant le twitto continuer à sa guise - on se doute évidemment de la manière dont Trump aurait terminé sa phrase.