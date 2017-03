Catherine Deneuve défend Roman Polanski, évincé des César : "Je ne suis pas fière d'être une femme"

Catherine Deneuve affirme que le réalisateur a envisagé de retourner aux Etats-Unis pour en finir "avec ce qui s'apparenter pour lui à une tragédie. Et il ne veut pas mourir avec ça". "Dans cette histoire, alors que je suis féministe, je ne suis pas fière des femmes, pas fière d’être une femme. Et puis quoi, il faut savoir pardonner. Même la victime l’a exprimé, ce pardon, et a demandé que toutes les poursuites contre Roman soient abandonnées", a-t-elle conclu.