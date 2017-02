César 2017 - George Clooney sur Roman Polanski : "C'est effrayant d'imaginer qu'on soit encore après lui"

George Clooney conclut la séquence Polanski sur une note artistique et positive. "Il y a une chose qu'on ne pourra jamais lui enlever, c'est qu'il est un des plus grands cinéastes de notre temps". A la question "peut-on séparer un homme de son oeuvre?", il répond en se basant sur son propre cas. Celui d'un "démocrate". "Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir mes films et ne me supportent pas, seulement à cause de mes idées. C'est de bonne guerre", reconnaît-il avant d'affirmer que "le cinéma n'est pas la politique". "Là, il y a des mots et des déclarations qu'on ne pourra jamais effacer et qui sont indéfendables", poursuit-il, sans plus de précisions.