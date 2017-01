César 2017 : pour Gilles Lellouche, la polémique Roman Polanski "n'a pas de sens aujourd'hui"

"En France, on fait des polémiques de tout. On meurt de ça dans ce pays". Dans Le Parisien, Gilles Lellouche a accepté de répondre à la polémique suscitée par la présidence aux César du réalisateur Roman Polanski. Le journal a tenté de récupérer les avis des différents acteurs du monde du cinéma et du spectacle, mais seul Gilles Lellouche a accepté de répondre. Et pour lui, il ne devrait pas y avoir de polémique quant à la désignation du réalisateur à la tête de la cérémonie.





L’acteur estime qu’il est trop tard pour se plaindre. Sa nomination n’est pas choquante, estime-t-il. Il explique : "Polanski vit en France depuis quarante ans. Les faits qui lui sont reprochés précèdent cette arrivée. Depuis toutes ces années, il fait du cinéma ! À ce moment-là, il fallait lui interdire de vivre sur notre territoire ou d'y travailler". Et d’ajouter : "on l'accueille, on lui donne des prix, on l'encense puisque c'est un immense réalisateur et qu'il fait partie de l'histoire du cinéma". S’il n’excuse pas les faits, en revanche il se demande "pourquoi, aujourd'hui plus qu'hier, devrait-il y avoir scandale ?"